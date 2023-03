Les États-Unis redoutent qu'Israël ne frappe l'Iran sans coordination préalable

Ces inquiétudes ont poussé Washington à envoyer en Israël, en l'espace de seulement quelques jours, les deux plus hautes personnalités du Pentagone

L'administration Biden redoute qu'Israël n'attaque les sites nucléaires iraniens sans avertir Washington au préalable, a révélé l'analyste militaire du site d'information Ynet, Ron Ben-Yishai. Dans un éditorial publié dimanche, l'expert a affirmé que ces inquiétudes ont poussé les États-Unis à envoyer en Israël, en l'espace de seulement quelques jours, les deux plus hautes personnalités du Pentagone: le président des chefs d'état-major interarmées et le secrétaire d'Etat à la Défense. Les deux hommes sont venus pour des entretiens de clarification et de coordination avec les responsables de la défense israélienne et des responsables politiques.

Le président américain des chefs d'état-major interarmées, le général Mark Milley, a atterri en Israël vendredi et a rencontré le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi et le ministre de la Défense Yoav Gallant, tandis que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, doit arriver en Israël jeudi de cette semaine.

La Maison Blanche et le Pentagone craignent en effet que l'actuel gouvernement israélien ne surprenne les États-Unis en frappant l'Iran et en entraînant Washington dans un conflit militaire au Moyen-Orient, alors même que les États-Unis et leurs alliés investissent la plupart de leurs ressources dans la guerre en Ukraine et dans l'escalade du conflit avec la Chine.

IDF Spokesperson Image d'illustration : Les avions de chasse du deuxième escadron de F-35 de l'IAF, survolent le sud d'Israël.

Les visites des responsables américains et leurs craintes d'une escalade sont liées à la découverte par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'uranium enrichi à 84 % de pureté dans l'usine souterraine de Fordo.

Si, jusqu'à présent, Jérusalem et Washington estimaient qu'Israël disposait de plus d'un an pour achever les préparatifs d'une attaque majeure en Iran et d'une guerre dans d'autres zones qui se développerait dans son sillage, l'État hébreu considère que sa fenêtre de tir est désormais réduite. Les Américains exigent qu'Israël n'agisse pas sans de coordonner avec eux au préalable, car, selon l'éditorialiste, Washington serait dans la guerre qui en découlerait.