Le ministre azerbaïdjanais des AE va se rendre à Tel Aviv pour inaugurer la nouvelle ambassade

La signature des accords d'Abraham et le dégel des relations israélo-turques ont favorisé le rapprochement entre Bakou et Jérusalem

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, se rendra en Israël le 29 mars à l'occasion de l'ouverture de l'ambassade de son pays à Tel Aviv, marquant ainsi la première visite de ce type en une décennie. Au cours de son séjour, M. Bayramov rencontrera le président Isaac Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen.

La décision d'ouvrir une ambassade d'Azerbaïdjan en Israël a été entérinée en novembre, après l'établissement d'un bureau commercial en Israël en avril 2021.

Le tout premier ambassadeur d'Azerbaïdjan en Israël, Mukhtar Mammadov, est arrivé la semaine dernière et devrait présenter ses lettres de créance à Herzog dans les prochains jours. L'arrivée du ministre azéri des Affaires étrangères, et l'ouverture de l'ambassade sont des étapes importantes dans le renforcement des liens entre Israël et l'Azerbaïdjan - un pays musulman chiite limitrophe de l'Iran et le premier pays majoritairement chiite à ouvrir une ambassade dans l'État juif.

Pendant des années, l'Azerbaïdjan s'était abstenu de mener une telle démarche, en partie pour ne pas provoquer son voisin iranien. Les deux pays entretiennent cependant des liens étroits en matière de défense, puisque 69% des importations d'armes de l'Azerbaïdjan entre 2016 et 2020 provenaient d'Israël.

Ambassade d'Israël en Azerbaïdjan Des ambassadeurs israéliens à Baku, mercredi 18 janvier

Avec la signature des accords d'Abraham et le dégel des relations israélo-turques, les craintes de ce pays d'Asie centrale ont diminué. À l'annonce de l'ouverture d'une ambassade en Israël, Roman Gourévitch, envoyé honoraire de l'Agence juive dans son pays natal, l'Azerbaïdjan, a exprimé son enthousiasme.

"L'Azerbaïdjan est un pays musulman chiite tolérant, dans lequel il n'y a jamais eu d'antisémitisme. Le pays a toujours respecté le peuple juif et les relations chaleureuses entre les deux nations ne feront que se renforcer si une ambassade d'Azerbaïdjan s'ouvre en Israël", a-t-il déclaré.