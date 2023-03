Réforme de la justice : le chef de Tsahal va évoquer les protestations au sein de l'armée avec des officiers

Herzi Halevi craint que les réservistes qui protestent contre la réforme judiciaire du gouvernement refusent de se présenter à leurs missions

Le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi va rencontrer des pilotes, des officiers et d'autres soldats dans la semaine, afin de discuter de l'impact de la réforme judiciaire du gouvernement promue par le gouvernement sur les troupes. Halevi craint que les réservistes qui protestent contre la réforme judiciaire du gouvernement refusent de se présenter à leurs missions ou à l'entraînement, a indiqué Tsahal dans un communiqué lundi. Herzi Halevi va rencontrer mardi des pilotes de réserve et des commandants de l'armée de l'air, et mercredi des officiers d'unités de réserve.

Le chef d'état-major a averti ces derniers jours le Premier ministre Benjamin Netanyahou que la présence de protestataires au sein de l'armée pourrait nuire à ses capacités opérationnelles.

"Le chef d'état-major parlera aux commandants de la nécessité de prévenir les appels au refus, de maintenir l'état de préparation de Tsahal, sa compétence et la cohésion des rangs", a déclaré Tsahal.

En revanche, Herzi Halevi ne rencontrera pas les 37 pilotes d'un escadron de 40 avions de chasse de l'armée de l'air israélienne qui ont annoncé qu'ils ne se présenteraient pas à l'une de leurs sessions d'entraînement prévues cette semaine pour protester contre la réforme.

Tsahal Le chef d'état-major Herzi Halevi à Hawara en Cisjordanie

Les membres de plusieurs unités de l'armée israélienne ont menacé de ne pas se présenter pour protester contre les plans du gouvernement. Dans la journée, tous les anciens chefs de l'armée de l'air israélienne encore en vie ont envoyé une lettre à Netanyahou et au ministre de la Défense Yoav Gallant, pour faire de leur inquiétude face aux principaux points de la réforme.