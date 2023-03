Israël et les Etats-Unis s'engagent à renforcer la coordination au sujet de l'Iran

Deux hauts responsables israéliens ont rencontré Antony Blinken et Jake Sullivan à Washington pour évoquer la menace iranienne et la situation en Cisjordanie

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, ont rencontré lundi à Washington le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, pour évoquer la poursuite du programme nucléaire iranien et de la menace que représente Téhéran au Moyen-Orient. Les discussions ont également porté sur les tensions actuelles en Cisjordanie.

Selon le porte-parole du Département d'État, Ned Price, Blinken, Dermer et Hanegbi ont discuté des relations entre les États-Unis et Israël, de leur engagement à empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire et du travail commun pour faire avancer "la coopération mutuelle sur les menaces posées par l'Iran". Les responsables ont également évoqué les récentes violences en Cisjordanie et "la nécessité pour toutes les parties de prendre des mesures pour rétablir le calme et désamorcer les tensions".

Ron Dermer et Tzachi Hanegbi sont à la tête d'une délégation israélienne composée de représentants des agences de défense et de renseignement. Ensemble, ils ont participé, avec Jake Sullivan, à une réunion du groupe consultatif stratégique américano-israélien, un groupe bilatéral spécial créé en 2021 pour permettre aux États-Unis et à Israël de collaborer afin d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires.

HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP L'intérieur de l'usine souterraine de Fordo (Fordow) à Qom, dans le nord de l'Iran, le 6 novembre 2019

Selon le compte rendu de la réunion, les participants ont passé en revue les progrès de l'Iran sur son programme nucléaire "avec une préoccupation significative" et se sont engagés à "renforcer la coordination sur les mesures visant à empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire et à dissuader davantage les activités régionales hostiles de l'Iran."

Les discussions ont également porté sur les efforts déployés par Washington pour faire adhérer de nouveaux pays aux Accords d'Abraham, les accords de normalisation négociés par les États-Unis entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, signés en 2020.