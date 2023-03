Des alertes à la roquette ont retenti dans le sud d'Israël, près de la bande de Gaza

La roquette, tirée depuis la bande de Gaza, a manqué de peu de franchir la frontière avec le territoire israélien

Les alertes à la roquette ont été déclenchées au kibboutz Nir Am, dans le sud d'Israël, tôt mercredi, après une journée de tensions en Cisjordanie. Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que les sirènes ont retenti dans la localité peu après 3 h du matin, après qu’une roquette tirée depuis la bande de Gaza a manqué de peu de franchir la frontière avec le territoire israélien.

Plus tôt dans la journée de mardi, l'armée a confirmé avoir tué le terroriste responsable d'un attentat meurtrier perpétré il y a deux semaines à Hawara, près de Naplouse, en Cisjordanie, qui a coûté la vie à deux frères d'une localité israélienne voisine. Cinq autres terroristes ont également été tués lors de l'opération, qui s'est déroulé à Jénine, à l'extrémité nord de la Cisjordanie. Deux soldats israéliens ont également été blessés. Par ailleurs, un drone militaire israélien a été abattu au cours des opérations menées dans la région.

La famille des Israéliens tués a exprimé son soutien à l'opération, se réjouissant qu'elle se soit soldée par la mort et non la capture du terroriste qui a assassiné leurs fils, Hillel Menachem et Yigal Yaakov Yaniv, âgés respectivement de 21 et 19 ans.

L'opération de Jénine a conduit Israël à placer les forces de sécurité en état d'alerte maximale face aux réactions possibles des groupes terroristes palestiniens. À Gaza, des informations ont fait état de marches dans les rues, demandant que les terroristes de l'enclave palestinienne répondent aux opérations israéliennes par des tirs de roquettes.