Israël condamne le vote de l'Afrique du Sud en faveur d'un déclassement des liens diplomatiques

Pretoria a pris ses distances avec Jérusalem il y a quelques années, multipliant les prises de positions pro-palestiniennes

Israël a fustigé mercredi le parlement sud-africain qui a voté l'officialisation d'une décision du gouvernement prise il y a quatre ans qui met à mal les relations entre les deux pays. "La résolution symbolique adoptée par le parlement sud-africain appelant au déclassement des relations entre l'Afrique du Sud et Israël est honteuse et déshonorante", a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères. "Même en tant que résolution symbolique, elle ne contribue en rien à la promotion d'une solution viable au Moyen-Orient", a ajouté le ministère.

LUCA SOLA / AFP Une manifestation pro-palestinienne devant le Bureau économique et commercial israélien à Johannesburg, le 27 janvier 2022.

Cette décision intervient alors qu'Israël cherche à développer ses liens avec les pays musulmans et du Moyen-Orient. "À l'heure où de nombreux pays africains et musulmans renforcent et approfondissent leurs liens avec l'État d'Israël dans l'intérêt commun de tous, il est regrettable que l'Afrique du Sud continue d'adhérer à l'anachronisme et à la détérioration des relations, qui ne fera que nuire à l'Afrique du Sud elle-même et à sa réputation", a encore souligné le ministère.

En 2018, l'Afrique du Sud a rappelé son ambassadeur d'Israël pour protester contre la réponse de Tsahal aux émeutiers palestiniens le long de sa frontière avec Gaza lors d'une manifestation organisée par le Hamas. Un an plus tard, Pretoria a décidé d'amoindrir ses liens diplomatiques avec Jérusalem et de déclasser son ambassade au statut de bureau de liaison.

Mardi, le parlement sud-africain a voté une résolution confirmant la rétrogradation des liens avec Israël. Ce vote était cependant symbolique, puisque le gouvernement a adopté des mesures en ce sens il y a quatre ans.

Ahmed Munzoor Shaik Emam, député du Parti national de la liberté, a déclaré : "L'État d'Israël s'est construit en déplaçant, en assassinant et en mutilant des Palestiniens. Et pour maintenir sa mainmise sur le pouvoir, il a institué l'apartheid pour contrôler et gérer les Palestiniens. Cette institution de l'apartheid par l'État d'Israël est contraire au droit international et constitue une violation des droits de l'homme des Palestiniens", a-t-il ajouté.

De son côté, la Fédération sioniste sud-africaine s'est dit affligée par le vote. "Le gouvernement de l'ANC a développé une politique étrangère qui vise à se lier d'amitié avec les dictatures et à dénigrer les démocraties. Il est obsédé par Israël, qui a la taille de notre parc national Kruger, et accueille en même temps des exercices de guerre navale avec la Russie, responsable d'horribles crimes de guerre et de la mort de milliers de civils ukrainiens innocents au cours de l'année écoulée", a déclaré la Fédération.