Netanyahou, à Rome, veut que Meloni reconnaisse Jérusalem capitale d'Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré mercredi qu'il allait demander à son homologue italienne Giorgia Meloni, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël dans un entretien accordé au journal italien La Repubblica, alors qu'il doit partir dans la journée pour la capitale italienne, accompagné de son épouse Sara.

Selon le bureau du Premier ministre, la rencontre à Rome entre Benjamin Netanyahou et son homologue italienne Giorgia Meloni, ne devrait durer que 45 minutes. Les deux chefs de gouvernement, déjeuneront ensemble avant de faire des déclarations conjointes à l’issue de leur entrevue. "J'aimerais voir plus de coopération économique entre Israël et l'Italie. Je pense qu'une relation plus étroite entre nos entreprises sera positive pour les deux parties", a-t-il déclaré . "Et puis il y a le gaz naturel : nous en avons beaucoup et j'aimerais discuter de la manière de l'acheminer vers l'Italie pour soutenir votre croissance économique", a-t-il ajouté.

AP Photo/Gregorio Borgia La Première ministre italienne Giorgia Meloni

Benjamin Netanyahou a par ailleurs confié au journal italien qu'il demandera à Giorgia Meloni, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. "Je crois que le moment est venu pour Rome de reconnaître Jérusalem comme la capitale ancestrale du peuple juif depuis trois mille ans, comme l'ont fait les États-Unis dans un geste de grande amitié", a-t-il dit. L'approvisionnement de l'Italie en gaz israélien ne dépend toutefois pas de cette reconnaissance.

En raison des manifestations en cours en Israël, le Premier ministre et son épouse pourraient se rendre à l'aéroport Ben Gourion en hélicoptère. Jeudi soir, Benjamin Netanyahou rencontrera les responsables de la communauté juive romaine et vendredi, il s'entretiendra avec des hommes d'affaire. Des membres de la communauté juive de Rome ont fait savoir qu’ils manifesteront pour exprimer leur opposition à la réforme du système judiciaire pendant le séjour du Premier ministre israélien et de son épouse. Les époux Netanyahou rentreront en Israël dans la matinée de dimanche.