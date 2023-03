Smotrich s'excuse auprès de Tsahal pour avoir dit qu'Israël devrait "anéantir" Hawara

Le ministre a expliqué qu'un de ses amis lui a fait comprendre que de nombreux officiers de l'armée de l'air craignaient d'avoir à accomplir une telle tâche

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a présenté, mercredi soir, des excuses officielles sur Facebook pour avoir déclaré la semaine dernière qu'Israël devait "anéantir" la ville palestinienne de Hawara, en Cisjordanie, après une émeute menée par des habitants juifs des implantations au cours de laquelle des dizaines de maisons et de voitures palestiniennes ont été brûlées. L'émeute avait eu lieu en réaction au meurtre de deux frères israéliens dans la ville le matin même.

Le leader du parti Sionisme religieux a expliqué qu'un de ses amis de l'armée de l'air israélienne lui avait fait part de son inquiétude face à sa rhétorique incendiaire. Une inquiétude qui, selon lui, est partagée par de nombreux officiers de l'armée de l'air israélienne qui craignent d'avoir à accomplir une telle tâche.

Il y a deux jours, les pilotes de chasse réservistes de l'armée de l'air israélienne ont protesté contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement en refusant de participer aux entraînements. Ils ont ensuite accepté de renoncer à leur menace.

"Selon cet ami, et je lui fais entièrement confiance, ce n'est pas une campagne cynique des pilotes dans le contexte de l'opposition à la réforme, mais une peur profonde et réelle qui les a conduits à faire ce qu'ils ont fait", a souligné Smotrich dans sa déclaration d'excuses.

Le 1er mars, le ministre avait déclaré, lors d'une conférence organisée par le journal économique The Marker, penser "que Hawara doit être anéanti". Smotrich, qui s'est ensuite officiellement rétracté le 5 mars, a dû faire face à la réaction des responsables politiques israéliens et internationaux.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donne une conférence de presse avec le ministre des Finances Bezalel Smotrich au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 11 janvier 2023.

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a qualifié ses propos d'"irresponsables", de "répugnants" et de "dégoûtants", tandis que les autorités françaises se sont déclarées "consternées" par ce commentaire. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a qualifié ce commentaire de "raciste" et de "déclaration extrémiste", et des responsables américains ont fait savoir que Washington envisageait même d'interdire l'entrée du territoire à Betsalel Smotrich qui doit se rendre aux Etats-Unis la semaine prochaine.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait salué la rétractation de M. Smotrich, déclarant qu'il le remerciait d'"avoir clairement indiqué que le choix de ses mots concernant les attaques d'autodéfense à [Hawara] à la suite du meurtre des frères Yaniv était inapproprié et qu'il était fermement opposé au fait de blesser intentionnellement des civils innocents".