Les députés israéliens participeront à la conférence de l'Union interparlementaire et seront confrontés à des questions sur la politique du gouvernement

Une délégation officielle de la Knesset, conduite par le député du Likoud Danny Dannon, s'envolera jeudi pour Bahreïn, pour la première fois depuis les accords d'Abraham. Selon le journal Israel Hayom, la délégation comprend également les députés Dan Illouz, Yifat Shasha-Biton et Elazar Stern.

Les quatre députés participeront à la conférence de l'Union interparlementaire et rencontreront une délégation émiratie au cours de leur visite. La conférence portera notamment sur des questions relatives au Moyen-Orient, où la plupart des plaintes concernent Israël et sont soumises par les parlements arabes. Au cours de la session, Israël pourrait faire l'objet de condamnations, et les députés devraient y répondre ou y réagir. Les députés israéliens ont de leur côté l'intention d'évoquer l'intensification du programme nucléaire iranien. En 2018, la Knesset a soumis un article d'urgence concernant la menace iranienne. La délégation israélienne demandera aux pays de la soutenir et de se joindre aux sanctions contre la République islamique.

"Obtenir des résultats significatifs pour l'État d'Israël"

"L'UIP est le parlement des parlements. Nous nous y rendons pour représenter Israël et promouvoir les questions qui lui sont chères. Le principal défi de la délégation sera de convaincre d'autres pays de se joindre aux sanctions contre l'Iran", a déclaré le chef de la délégation, l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Dannon. "Le moment choisi pour ce voyage est très difficile, car la pression diplomatique exercée par l'Autorité palestinienne bat de nouveaux records, ce qui nuit à l'image d'Israël. Mais je suis sûr qu'en travaillant correctement, nous pourrons obtenir des résultats significatifs pour l'État d'Israël ", a-t-il ajouté.

La question du mois de ramadan, qui connaît toujours une recrudescence des tensions en Israël, devrait également être abordé, ainsi qu'une réponse aux attaques anti-israéliennes des représentants palestiniens dans les organismes internationaux. La délégation demandera enfin à la communauté internationale de condamner le terrorisme et le soutien de l'Autorité palestinienne aux attaques en payant les terroristes et leurs familles.