Benjamin Netanyahou évoque la menace nucléaire iranienne avec le secrétaire à la Défense américain

Lloyd Austin a dit se réjouir de pouvoir discuter de nombreux sujets importants, dont le nucléaire iranien

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a rencontré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à l'aéroport Ben Gourion, alors que des manifestations de masse contre la réforme judiciaire en Israël les empêchent de quitter la zone de l'aéroport. La menace nucléaire iranienne a été l'un des principaux thèmes de leur entrevue.

"Je suis heureux d'accueillir le secrétaire d'État Austin en Israël. Nous avons un programme commun : empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires, contrecarrer l'agression iranienne, maintenir la sécurité et la prospérité dans la région et élargir le cercle de la paix. Il s'agit d'un programme important et je me réjouis d'avoir une conversation avec vous", a déclaré Benjamin Netanyahou à Lloyd Austin.

"Vous nous avez entendu dire à maintes reprises que nous sommes absolument attachés à la sécurité d'Israël", a déclaré Lloyd Austin. Il a ajouté qu'il se réjouissait de pouvoir discuter de nombreux sujets importants, dont le nucléaire iranien. Il s'agit de la deuxième visite de M. Austin en Israël en tant que secrétaire à la Défense, mais de la première depuis que M. Netanyahoucomme Premier est redevenu Premier ministre d'Israël.

Amos Ben Gershom/GPO Des responsables israéliens rencontrent le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin

Plus tard dans la journée de jeudi, Lloyd Austin rencontrera le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et les deux hommes tiendront également une conférence de presse commune. Avant de se rendre en Israël, M. Austin s’est rendu en Jordanie, en Égypte et en Irak.

Ariel Hermoni/Ministry of Defense Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant accueille le chef du Pentagone Lloyd Austin

Benjamin Netanyahou et son épouse Sara ont dû quitter Jérusalem en hélicoptère, les routes menant à l'aéroport étant bloquées par des manifestants. Après sa rencontre avec Lloyd Austin, le Premier ministre israélien s’envolera pour Rome, où il rencontrera son homologue italienne Giorgia Meloni.