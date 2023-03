L'officier était notamment accusé d'encourager d'autres pilotes de réserve à ne pas se présenter aux entraînements

Un officier supérieur réserviste de l'armée de l'air israélienne a été démis de ses fonctions jeudi, après qu'il a été établi qu'il avait non seulement participé à des manifestations contre les réformes judiciaires du gouvernement, mais aussi qu'il encourageait activement d'autres pilotes de réserve à ne pas se présenter aux entraînements de son escadron pour protester contre les projets de la coalition. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a approuvé le renvoi de l'officier, invoquant une "crise de confiance" entre lui et le commandant de l'aviation israélienne.

Le pilote réserviste avait notamment donné des interviews à Channel 13 et à la chaîne publique Kan la semaine dernière. Il faisait partie des 37 pilotes du 69e escadron de l'armée de l'air sur les 40 qui composent cette unité, qui avaient annoncé qu'ils boycotteraient la journée d'entraînement de mercredi en signe de protestation contre la réforme judiciaire.

Selon certaines informations, les pilotes ont informé les commandants de l'armée de l'air et le commandant de l'escadron de leur décision de manifester devant les bureaux du gouvernement plutôt que de retourner à la base pour l'entraînement prévu.

Mardi, après d'intenses efforts en coulisses, les pilotes ont fait marche arrière, annonçant qu'ils "répondraient à l'appel de nos commandants et se présenteraient à l'unité demain pour parler aux soldats", ajoutant qu'ils "ont pleinement confiance dans les commandants et continueront à servir l'État juif et démocratique d'Israël aussi longtemps qu'il le faudra".

Yossi Zeliger/Flash90 Illustration - Pilotes de chasse israéliens

Les pilotes ont ensuite rencontré le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d'état-major Herzi Halevi et le commandant de l'armée de l'air, le général de division Tomer Bar. Lors de cette réunion, les pilotes ont demandé à M. Gallant de faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Justice Yariv Levin pour qu'ils interrompent le processus législatif visant à réformer le système judiciaire et qu'ils entament des négociations avec l'opposition.