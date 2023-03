La France appelle de nouveau à la protection des civils palestiniens

"La France demande instamment aux parties de mettre en œuvre les demandes du Conseil de sécurité des Nations unies du 20 février dernier"

Le gouvernement français a réitéré jeudi son appel au gouvernement israélien à protéger les civils palestiniens, dans un contexte de recrudescence de violences en Cisjordanie. "La France demande instamment aux parties de mettre en œuvre les demandes du Conseil de sécurité des Nations unies du 20 février dernier, en particulier celles relatives à la cessation de toute violence à l’égard des civils", a déclaré Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

"Il est d’autant plus urgent de rétablir une perspective politique en faveur d’une solution à deux États (...) pour apporter une paix juste et durable aux Israéliens et aux Palestiniens", a ajouté Anne-Claire Legendre. Le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à des dizaines de Palestiniens et d'Israéliens depuis le début de l'année. Depuis près d'un an, l'armée israélienne multiplie ses opérations pour endiguer les activités terroristes de différents groupes qui se sont intensifiées ces derniers mois.

Cette déclaration intervient après un raid militaire israélien mardi en Cisjordanie au cours duquel six terroristes palestiniens ont été abattus, dont l'auteur d'un récent attentat ayant coûté la vie à deux Israéliens, les frères Hillel Menahem et Ygal Yaakov Yaniv, fin février. Trois terroristes palestiniens du Jihad islamique ont par ailleurs été éliminés jeudi matin lors d'un échange de tirs avec des forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie.

"La France condamne toutes les violences contre les civils", a rappelé Anne-Claire Legendre.