"La diplomatie reste le meilleur moyen d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire" (Lloyd Austin)

S'exprimant au nom de Joe Biden, Lloyd Austin a appelé Israël à trouver un compromis autour de la réforme judiciaire

Lors d'une conférence de presse donnée à l'aéroport Ben Gourion à l'issue de leur rencontre jeudi, le ministre israélien de la Défense Yoav Galant et son homologue américain Lloyd Austin ont réaffirmé leur engagement commun pour empêcher que l'Iran n'obtienne l'arme nucléaire.

"Nous sommes aujourd'hui à un point critique face à l'Iran qui menace d'obtenir l'arme nucléaire, et nous devons être prêts à toute forme d'action. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'une telle chose ne se produise pas, quel qu'en soit le coût", a déclaré Yoav Galant, faisant allusion à l'éventualité d'une action militaire contre Téhéran.

Si Lloyd Austin a confirmé que l'Iran demeurait "le moteur essentiel de l'instabilité dans la région", il a néanmoins souligné qu'aux yeux de Washington, "la diplomatie restait le meilleur moyen de parvenir à l'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire", et que l'option militaire ne devait intervenir qu'en ultime recours. A ce propos, il a mentionné l'importance du dernier exercice militaire conjoint entre Tsahal et l'armée américaine en janvier dernier, "dont l'objectif était de renforcer la préparation face aux menaces régionales".

Le secrétaire américain à la Défense a également fait part de sa préoccupation face au renforcement de la coopération militaire entre l'Iran et la Russie, affirmant que Téhéran affûtait ses armes sur le champ de bataille ukrainien dans l'éventualité de s'en servir un jour contre Israël.

Dans son allocution, Lloyd Austin est également venu avec un message de la part de Joe Biden à propos de la réforme judiciaire, appelant Israël à trouver un compromis.

"Comme l'a souligné Joe Biden, la force des démocraties israélienne et américaine est qu'elles sont bâties sur des institutions fortes, des équilibres entre les pouvoirs et sur un appareil judiciaire indépendant. Le président a également souligné que le fait de parvenir à un consensus autour des changements importants est une manière de s'assurer que ceux-ci soient acceptés par le plus grand nombre et qu'ils soient pérennes", a indiqué le ministre américain de la Défense.

Enfin, Lloyd Austin a insisté sur la nécessité de parvenir à une désescalade de la violence en Cisjordanie, surtout avant les fêtes de Pessah et du ramadan le mois prochain. Appelant les dirigeants palestiniens à lutter contre le terrorisme et l'incitation à la violence, il a également condamné "la violence provenant des colons". Et s'il a réaffirmé "le droit d'Israël à se défendre", le secrétaire américain a exprimé l'inquiétude grandissante de Washington face à la politique d'expansion des implantations en Cisjordanie, affirmant qu'elle ne pouvait générer que plus de tensions dans la région.