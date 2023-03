Les forces israéliennes ont cartographié la maison du terroriste de Tel Aviv en vue de sa démolition

Deux membres de la famille du terroriste ont été arrêtés et transférés au Shin Bet pour interrogatoire.

Les soldats de Tsahal, du service de sécurité intérieure du Shin Bet et des gardes-frontières ont mené une opération antiterroriste dans le village de Nealin, en Cisjordanie, pour cartographier la maison du terroriste qui a perpétré l'attentat de jeudi soir à Tel Aviv. La cartographie a été réalisée afin d'examiner la possibilité de démolir la maison, en fonction des décisions qui seront prises. Cette cartographie fait suite à l'appel du ministre de la Défense isarélien Yoav Gallant, jeudi soir peu après l'attentat, demandant que des mesures soient prise pour que la maison du terroriste soit démolie rapidement. Deux membres de la famille du terroriste ont été arrêtés et transférés au Shin Bet pour interrogatoire.

IDF Spokesperson Les forces israéliennes cartographie la maison du terroriste auteur de l'attentat de Tel Aviv du 9 mars 2023

Au cours de l'opération, des Palestiniens ont lancé des pierres et d’autres projectiles, ainsi que des dizaines de cocktails Molotov sur les soldats, qui ont riposté par des tirs, faisant un blessé.

IDF Spokesperson Opération antiterroriste israélienne en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont également opéré dans la ville de Tulkarem, également en Cisjordanie. Pendant l'opération, les soldats israéliens ont riposté aux tirs d'hommes armés en leur direction. Des impacts ont été détectés sur le véhicule militaire. Plus tard, un véhicule qui passait a ouvert le feu sur les forces israéliennes, qui ont répondu par des tirs. Les terroristes ont également lancé des explosifs sur les soldats.

IDF Spokesperson Opération antiterroriste israélienne en Cisjordanie

Par ailleurs, un terroriste armé de couteaux et d'engins explosifs improvisés est arrivé plus tôt ce matin dans la région de Havat Dorot Ilit, toujours en Cisjordanie. Le propriétaire de la ferme a repéré le terroriste et lui a tiré dessus, le neutralisant. Les forces de sécurité ont ensuite fouillé le secteur, écartant la présence d'autres suspects dans la région.

Aucune victime n'est à déplorer parmi les forces israéliennes qui ont pris part aux différentes opérations antiterroristes.