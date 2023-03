Israël lance un exercice de quatre jours pour améliorer la préparation aux tremblements de terre

L'exercice simulera toutes les procédures d'urgence nécessaires, notamment la décision de demander une aide internationale

Israël a lancé dimanche un exercice international de quatre jours simulant la réception de l'aide étrangère en cas de tremblement de terre majeur. L'exercice simulera toutes les procédures d'urgence nécessaires, notamment la décision initiale de demander une aide internationale, l'intégration des équipes de secours étrangères, la réception de l'aide et sa distribution.

L'exercice est dirigé par l'autorité nationale de gestion des urgences du ministère israélien de la Défense, en coopération avec les services d'urgence et de secours. Quelque 120 personnes de 17 pays y participent, dont des équipes d'Albanie, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Bosnie, de Bulgarie, d'Espagne, d'Estonie, de Finlande, de France, de Lettonie, de Macédoine, de Malte, du Monténégro, de la République tchèque, de Roumanie et de Suède, ainsi que des équipes de l'Union européenne et des Nations unies.

Les équipes simuleront également des scénarios liés aux opérations de recherche et de sauvetage, aux exercices d'évacuation et aux processus d'évaluation des dommages. "L'Autorité nationale de gestion des urgences a désigné 2023 comme l'année où l'on se concentrera sur l'amélioration de la préparation nationale aux tremblements de terre, le séisme dévastateur en Turquie soulignant encore davantage les défis auxquels nous sommes confrontés", a déclaré le général de brigade Yoram Laredo, directeur de l'Autorité nationale de gestion des urgences de l'armée israélienne.

IDF Spokesperson's Unit Des sauveteurs israéliens tentent de retrouver des survivants du tremblement de terre en Turquie

La Turquie a été frappée par deux tremblements de terre massifs le 6 février qui, ajoutés à des centaines de répliques, ont fait plus de 40 000 morts dans ce que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de pire catastrophe naturelle que la région ait connue en un siècle.

Selon les experts, l'état actuel de préparation d'Israël aux tremblements de terre est préoccupant. Un rapport publié en 2018 a révélé qu'un tremblement de terre majeur pourrait faire 7 000 victimes et laisser 170 000 personnes sans abri. Un autre rapport datant de l'an dernier a révélé que 600 000 bâtiments dans le pays ne répondent pas aux normes de résistance aux tremblements de terre.