Betsalel Smotrich, accueilli par des centaines de manifestants à Washington

Sept membres d'une organisation de gauche ont été arrêtés à l'hôtel où se déroulait la conférence

Des manifestants sont descendus à l'hôtel Grand Hyatt de Washington, DC, où le ministre des Finances israélien, Betsalel Smotrich, prononçait dimanche un discours à l'occasion d'une convention de l'association Israel Bonds. Des groupes juifs avaient appelé les manifestants à converger vers l'hôtel pour s'opposer aux réformes judiciaires actuellement en cours en Israël. Les centaines de manifestants observés dans la capitale américaine ont fait écho aux manifestations massives organisées en Israël.

L'organisation de gauche If Not Now a déclaré que 13 de ses membres ont été attaqués par les services de sécurité de l'hôtel, alors qu’ils étaient en train de prier dans le bâtiment. Sept d'entre eux ont été arrêtés. Par ailleurs les médias israéliens ont indiqué que les responsables américains souhaitaient éviter de rencontrer Betsalel Smotrich, tout comme les responsables français, lors de sa prochaine visite dans l’hexagone.

Betsalel Smotrich avait essuyé de violentes critiques pour avoir suggéré que Hawara, le village palestinien où un terroriste a tué deux frères israéliens à la fin du mois de février, devrait être "effacé". Ces propos avaient été condamnés au niveau national et international. Bien qu’il se soit par la suite excusé, les divers responsables internationaux ont quand même indiqué leur refus de le recevoir. Washington envisageait même de lui interdire l'entrée du territoire américain, avant de finalement lui octroyer un visa diplomatique après ses excuses. Betsalel Smotrich s’est une nouvelle fois excusé pour ses propos polémiques lors de son discours à l’hôtel Hyatt à Washington.