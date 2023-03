Israël : libération du plus vieux prisonnier palestinien, âgé de 83 ans

Fouad Choubaki qui a achevé une peine de 17 ans de prison, était l'un des responsables de l'affrètement du Karine A, qui transportait 50 tonnes d'armes

Israël a libéré lundi le plus vieux prisonnier palestinien, Fouad Choubaki, 83 ans, qui purgeait une peine de 17 ans de prison pour trafic d'armes, ont annoncé des sources palestiniennes. Choubaki, un important responsable du Fatah, le parti du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, avait été arrêté en 2002 par les forces de sécurité palestiniennes, durant la Seconde Intifada avant d'être capturé par les forces israéliennes.

https://twitter.com/i/web/status/1635266670829928450 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il était accusé d'avoir tenté de faire passer des armes en provenance d'Iran vers la bande de Gaza à bord d'un cargo, le Karine A, arraisonné en mer Rouge par l'armée israélienne en janvier 2002.

Fouad Choubaki "a été libéré aujourd'hui [lundi] de la prison d'Ashkelon [sud d'Israël] et est en route vers Ramallah", en Cisjordanie, a indiqué à un porte-parole du Club des prisonniers palestiniens. Fouad Choubaki a été détenu entre 2002 et 2006 dans la prison de Jéricho, en zone palestinienne dite autonome, dans le centre de la Cisjordanie, sous la surveillance d'observateurs britanniques et américains, avant d'être capturé, avec d'autres Palestiniens, lors d'une opération de l'armée israélienne menée contre cette prison.

Financier du Fatah, il avait été accusé par Israël d'être l'un des responsables de l'affrètement du Karine A, qui transportait 50 tonnes d'armes, parmi lesquelles des roquettes Katioucha, des missiles antichars et des explosifs, fournis par l'Iran et le mouvement terroriste libanais Hezbollah. Fouad Choubaki a finalement été condamné par un tribunal militaire israélien à 20 ans de prison, avant que la peine ne soit réduite à 17 ans.