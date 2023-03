Le Jihad islamique appelle les Arabes israéliens à déclencher une nouvelle intifada

À l'approche du Ramadan et de Pessah, les craintes d'une recrudescence de la violence se font de plus en plus vives

Abou Hamza, porte-parole de la branche militaire du groupe terroriste palestinien Jihad islamique a appelé lundi les Arabes israéliens à lancer une nouvelle intifada. S'exprimant à l'issue d'exercices militaires de grande envergure organisés lundi dans le nord de la bande de Gaza, il a averti que "le Jihad islamique fera en sorte que l'ennemi stupide s'épuise en lançant des roquettes dans sa direction, étant donné que l'organisation dispose de nombreux autres moyens de guerre pour le toucher".

"Nous appelons tous les combattants de notre peuple et les peuples libres de Judée et de Samarie et d'Israël à se mobiliser pour cette guerre, afin qu'il y ait une intifada générale qui jettera les bases de la fin de notre ennemi et de son expulsion de toute la Palestine", a-t-il déclaré. "Nous transformerons tout ce qui entoure Gaza, y compris les villes et les colonies occupées, en un lieu invivable et nous lancerons des roquettes à des distances de plus en plus grandes", a poursuivi Abou Hamza.

Anas BABA / AFP Des membres du Jihad islamique palestinien lors d'une parade militaire à Gaza

"Tous les signes indiquent que l'intifada est imminente", a déclaré à l’agence de presse Reuters un cadre du Hamas dans la ville de Jéricho, en Cisjordanie, qui a refusé d'être nommé. "Il y a une nouvelle génération de personnes qui pensent que la seule solution est la lutte armée".

"Le nombre de combattants ne cesse d'augmenter et l'ennemi doit savoir que la violence contre notre peuple et nos camps augmente leur nombre au lieu de le réduire", a quant à lui déclaré à Reuters un membre masqué de la Brigade de Jénine, un groupe terroriste palestinien nouvellement créé.

Mahmud Hams (AFP) Un terroriste palestinien de la branche armée du Jihad islamique, les brigades Al-Qods, dans un tunnel situé au sud de la bande de Gaza

Les tensions en Cisjordanie et à Gaza ont été vives ces derniers mois en raison du nombre croissant d'attentats terroristes perpétrés contre des Israéliens et de la réponse de l'armée israélienne par des raids antiterroristes réguliers qui débouchent souvent sur des affrontements armés. À l'approche du mois sacré musulman du Ramadan et de la fête juive de Pessah (Pâque juive), les craintes d'une recrudescence de la violence se font de plus en plus vives.

Au début du mois de mars, le directeur général du Forum israélien de défense et de sécurité, Yaron Bouskila, a signalé à i24NEWS qu'Israël était proche d'un soulèvement palestinien majeur et violent.