Israël présent à une exposition de défense japonaise, une première

"La présence israélienne constitue une étape supplémentaire dans l'approfondissement de notre coopération en matière de défense"

Le tout premier pavillon national du ministère israélien de la Défense au Japon sera inauguré mercredi lors d'une exposition nommée DSEI Japan qui se déroulera du 15 au 17 mars 2023. La direction de la coopération internationale de défense du ministère israélien de la Défense (SIBAT), dirigera la délégation des industries de défense israéliennes qui participera à l'événement. Le pavillon national sera inauguré par le chef du SIBAT, le général de brigade (retraité) Yaïr Kulas, qui rencontrera divers homologues japonais au cours de la semaine.

Pas moins de 14 industries de défense israéliennes présenteront leurs technologies de pointe. Parmi elles figurent des systèmes aériens sans pilote, des systèmes terrestres, des roquettes et des missiles, ou encore des technologies de communication.

"Nous sommes heureux de participer à l'exposition de défense DSEI et d'inaugurer le premier pavillon national d'Israël au Japon, ce qui constitue une étape supplémentaire dans l'approfondissement de notre coopération en matière de défense. Malgré la distance physique entre Israël et le Japon, nous partageons de nombreuses similitudes en tant que nations orientées vers la technologie et l'innovation. Les industries de défense israéliennes participant à l'exposition apportent chacune leurs propres solutions technologiques uniques, dont beaucoup sont les meilleures de leur catégorie dans le monde", a déclaré le chef de SIBAT, le général de brigade Yaïr Lukas.

Copterpix, CTI-INTL Solutions, Elbit Systems, Gate Technologies, IAI-Israel Aerospace Industries, Magna BSP, Manta Air, Ophir Optronic Solutions, Orbit Communication Systems, Rafael Advanced Defense Systems, et beaucoup d'autres feront partie des industries de défense israéliennes qui participeront au salon de la défense.