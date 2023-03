Josep Borrell interdit d'entrée sur le territoire israélien après ses propos sur le terrorisme

"Il n'y a aucune raison de récompenser Josep Borrell pour ses propos", a déclaré un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères

Le ministère israélien des Affaires étrangères voudrait empêcher le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, de se rendre dans le pays en raison de ses récents commentaires critiques à l'égard d'Israël. Josep Borrell, qui a récemment annoncé son désir de visiter l’État hébreu et la Cisjordanie, a exprimé mardi ses préoccupations concernant la réforme judiciaire prévue par le gouvernement israélien.

Owen Alterman / i24NEWS Le Parlement européen

La semaine dernière, il avait surtout publié un article dans lequel il comparait les affrontements entre Israéliens et Palestiniens en Cisjordanie aux attentats terroristes contre des Israéliens, affirmant que "les opérations militaires israéliennes causent fréquemment la mort de civils palestiniens, sans qu'il y ait de véritable obligation de rendre des comptes" et "condamnant les colonies illégales qui s'étendent sur des terres occupées".

"Il n'y a aucune raison de le récompenser (Borrell) pour ses propos", a déclaré un fonctionnaire israélien du ministère des Affaires étrangères cité par les médias. Cette décision intervient alors que M. Borrell s'est adressé mardi au Parlement européen lors d'une session spéciale sur "la détérioration de la démocratie en Israël", dans le cadre des manifestations actuelles contre la réforme judiciaire. Il a souligné que l'UE ne s'immiscerait pas dans la politique interne d'Israël, mais qu'elle "est pleinement habilitée à discuter de cette dynamique et à comprendre ce qui se passe dans ce pays".

Odd ANDERSEN / AFP Le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, a eu mardi une conversation téléphonique avec M. Borrell, au cours de laquelle il a condamné à la fois ses commentaires et la session de l'UE. "Les comparaisons entre les victimes du terrorisme israélien et les terroristes palestiniens soutenus par l'Autorité palestinienne n'ont pas lieu d'être", a déclaré M. Cohen. "L'intervention de l'Union européenne dans la politique intérieure israélienne et le financement des activités palestiniennes qui encouragent l'incitation et les paiements aux familles de terroristes doivent cesser", a-t-il souligné.