Nouveau sommet sur la sécurité entre Israël et l'AP en Égypte une semaine avant le ramadan

Les deux partis tenteront de parvenir à des accords visant à réduire les tensions dans la région avant le mois de ramadan qui commence mercredi

Le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne vont tenir un sommet dans les prochains jours dans le but de parvenir à des accords visant à réduire les tensions dans la région avant le mois de ramadan qui commence mercredi, a révélé mardi la chaîne publique Kan 11.

La réunion, qui a été rendue possible grâce aux efforts américains, devrait avoir lieu dans la ville de Charm el-Cheikh. Elle sera une continuation directe des discussions que les parties ont tenues il y a plus de deux semaines à Aqaba, en Jordanie. L'objectif de cette rencontre est de donner un contenu aux accords conclus lors du précédent sommet et de donner une dernière chance à l'application de la politique sur le terrain.

Côté israélien, sont attendus le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi, le chef du service de sécurité intérieure du Shin Bet Ronen Bar, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général de division Ghasan Alyan, et le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Ronen Levy.

Lors du précédent sommet d'Aqaba, les Palestiniens avaient présenté une liste de demandes, notamment que les forces israéliennes cessent de pénétrer la zone A, l'arrêt de l'entrée massive de Juifs sur le mont du Temple, le gel de l'aggravation des conditions de détention des terroristes, la restitution des corps de tous les terroristes détenus par Israël et des garanties qu'il n'y aura pas de provocations de la part des fidèles sur le mont du Temple pendant le mois de ramadan.

AFP Plage de Naama Bay dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge

Les Américains, les Égyptiens et les Jordaniens leur ont clairement fait comprendre que la liste des exigences devait être mise de côté et que l'accent devait être mis sur le dialogue.

Les représentants d'Israël ont présenté un document comprenant 12 mesures unilatérales prises par les Palestiniens, dont le recours à la Cour pénale internationale et l'incitation à la violence, et ont exigé qu'elles cessent. Israël a accepté de geler la construction en Cisjordanie pour une période de quatre mois.