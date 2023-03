La Hongrie "a croisé les doigts" pour le retour de Netanyahou (ministre des AE à i24NEWS)

"Il est évident que c'est sous la direction Benjamin Netanyahou que nous avons eu les meilleures relations possibles avec Israël"

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré que son pays espère que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou viendra bientôt à Budapest, dans une interview à i24NEWS mardi. Le chef de la diplomatie hongroise a confié que son pays souhaitait le retour du chef du Likoud au poste de Premier ministre, car son action avait permis aux relations bilatérales entre les deux nations de s'épanouir.

"Si nous nous demandons sous quelle direction les liens entre Israël et la Hongrie se sont épanouis et améliorés, il est évident que c'est sous la direction du Premier ministre Netanyahou que nous avons eu les meilleures relations possibles avec Israël", a déclaré M. Szijjártó.

Le chef de la diplomatie hongroise a ajouté que son pays était prêt à approfondir ses liens avec Jérusalem dans tous les secteurs : "Nous avons établi des partenariats et une coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, de la culture et de la science de manière très bénéfique pour les deux parties, et nous espérons approfondir cette coopération", a ajouté M. Szijjártó.

Ariel Schalit / POOL / AFP Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une conférence de presse après leur rencontre à Jérusalem

Le ministre a également réagi à l'opposition de certains pays à la réforme judiciaire du gouvernement, estimant que la pression exercée sur Israël sur la scène internationale était "injuste". "Nous n'aimons pas cette approche très injuste qui se reflète dans les organisations internationales contre Israël, nous ne votons jamais en faveur de ces résolutions biaisées qui sont très anti-israéliennes", a-t-il déclaré, assurant que Netanyahou sera bientôt invité à Budapest.

"Nous sommes ravis du nouveau mandat du Premier ministre Netanyahou, nous sommes ravis qu'il puisse effectuer une nouvelle visite en Hongrie", a-t-il ajouté. Au début du mois, le site Zman Israel a révélé que la Hongrie comptait transférer son ambassade en Israël à Jérusalem le mois prochain.