Israël donne son accord pour l'exportation de systèmes anti-drones vers l'Ukraine

Le gouvernement ukrainien a accru sa pression auprès d'Israël depuis plusieurs mois pour obtenir une aide militaire

Israël a récemment approuvé des licences d'exportation pour la vente éventuelle de systèmes de brouillage anti-drones qui pourraient aider l'Ukraine à contrer les drones iraniens utilisés par la Russie pendant la guerre, ont déclaré mercredi des responsables israéliens et ukrainiens au site d'information Axios.

C'est la première fois depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a plus d'un an qu'Israël approuve des licences d'exportation de défense pour d'éventuelles ventes d'armes à l'Ukraine. Jusqu'à présent, l'État hébreu a livré plusieurs tonnes d'aide humanitaire et d'équipement défensif à l'Ukraine pendant la guerre, mais s'est abstenu de vendre des armes de pointe à Kiev, craignant qu'une telle démarche ne crée des tensions avec la Russie et ne nuise aux intérêts sécuritaires d'Israël en Syrie.

Après le début de l'emploi par la Russie de drones d'attaque de fabrication iranienne pendant la guerre, le gouvernement ukrainien a accru sa pression auprès d'Israël pour obtenir une aide militaire. Téhéran a reconnu avoir livré des drones à la Russie avant le début de la guerre, mais nie l'avoir fait après le début de l'invasion. De son côté, Moscou nie avoir utilisé des drones de fabrication iranienne pendant la guerre, malgré de nombreux éléments prouvant le contraire.

Twitter of Yuli Edelstein Les députés israéliens Yuli Edelstein et Zeev Elkin ainsi que l'ambassadeur d'Israël en Ukraine Michael Brodsky rencontrent le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, en Ukraine.

Selon Axios, les licences d'exportation ont été approuvées par les ministres de la Défense Yoav Gallant et des Affaires étrangères Eli Cohen mi-février, au moment où Israël procédait à un réexamen de sa politique à l'égard du conflit russo-ukrainien. Ce réexamen, décidé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, est terminé, mais aucune nouvelle décision n'a été prise, selon les responsables israéliens.

Les licences ont été approuvées pour deux entreprises israéliennes, Elbit et Rafael, qui développent des systèmes anti-drones, ont déclaré des responsables israéliens et ukrainiens à Axios, bien qu'aucun accord n'ait encore été signé.