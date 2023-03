Israël/Liban : "Ceux qui testent nos frontières commettent une grave erreur et en paieront le prix fort" (Yoav Gallant)

"Nous trouverons le bon endroit, le bon chemin, et nous éliminerons celui qui est responsable de l'attaque"

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a mené jeudi une visite des forces israéliennes dans le nord du pays, accompagné du chef d'état-major, Herzi Halevi, le chef du Commandement Nord, Uri Gordin, et le commandant des forces en Galilée, Shay Clafar.

Yoav Gallant a procédé à une évaluation spéciale de la situation sécuritaire à la suite de l'attentat à la bombe au carrefour de Megiddo, et a insisté sur les progrès de l'enquête et les évaluations des forces de sécurité dans le secteur. Il a reçu les premières conclusions de l'enquête sur l'attentat, ainsi que les conclusions des services de renseignement pour compléter le tableau de la situation. Le ministre de la Défense a salué les efforts conjoints et l'action rapide des agences de sécurité, qui ont conduit à l'élimination du terroriste et à l'empêchement d'un autre attentat qu'il prévoyait de perpétrer.

Elad Malka/GPO Le ministre de la Défense Yoav Gallant inspecte la frontière libanaise

"L'enquête sur l'incident est toujours en cours, et nous parviendrons à une enquête complète sur les détails de l'incident. Il s'agit d'une attaque complexe, mais grâce au renseignement et aux capacités opérationnelles des forces de sécurité, nous saurons qui en est l'auteur", a assuré le ministre de la Défense. "Grâce à une opération combinée, déterminée et rapide des forces de sécurité, le terroriste a pu être éliminé. Cela a permis d'éviter un nouvel attentat susceptible de causer de graves dommages", a-t-il poursuivi.

"Je veux dire d'ici, à la frontière nord, de la manière la plus claire : celui qui a commis cet attentat le regrettera. Nous trouverons le bon endroit, le bon chemin, et nous éliminerons celui qui est responsable de l'attaque", a-t-il déclaré.