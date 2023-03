Réforme juridique en Israël : Berlin suit les débats avec "une grande inquiétude" (Scholz)

"Israël est une démocratie libérale et elle le restera", a assuré Netanyahou

Le chancelier Olaf Scholz a exprimé son inquiétude aux côtés de Benjamin Netanyahou, quant aux efforts de réforme judiciaire du gouvernement israélien, l'invitant à prendre en considération la proposition du président Herzog lors de leur conférence de presse commune à l'issue de leur rencontre à Berlin. "L'indépendance de la justice est un atout majeur. Nous suivons très attentivement les débats concernant cette réforme, vue par ses détracteurs comme une dérive antidémocratique, "et, je ne vais pas le cacher, avec une grande inquiétude", a déclaré le chancelier allemand.

"L'histoire entre nos pays a un passé très difficile, mais nous avons l'espoir d'un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons travailler sur un avenir commun pour les deux nations, et pour créer ce meilleur avenir, nous devons rester solidaires contre les dangers partagés et les menaces dangereuses", a déclaré Netanyahou. "Et il n'y a pas de plus grand danger pour Israël que l'Iran et ses armes", a-t-il affirmé en soulignant que l'Etat hébreu fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la République islamique de se doter d'armes nucléaires.

"Nous ne permettrons pas une seconde Shoah et Israël agira contre l'agressivité de l'Iran et ses attaques dans la région", a-t-il poursuivi.

Sur la réforme du système judiciaire, Netanyahou a assuré à Schulz qu'"Israël est une démocratie libérale et qu'elle le restera". "J'ai dirigé Israël pendant près de 16 ans et j'ai promu les droits de la communauté LGBT". "Israël a un système judiciaire indépendant, mais beaucoup pensent qu'il est trop fort. Un système judiciaire indépendant ne signifie pas un système judiciaire trop fort, donc nous essayons de l'équilibrer. Beaucoup ne connaissent pas les détails de notre réforme. Israël restera démocratique et fort comme il l'était par le passé", a-t-il souligné.

Après sa déclaration avec le chancelier, Netanyahou devrait rencontrer le président allemand Frank-Walter Steinmeier, avant de rentrer ce jeudi soir en Israël. Steinmeier a déclaré la semaine dernière être "préoccupé" par le "changement structurel de l'État de droit que le gouvernement prévoit."

Il a exprimé sa confiance et son soutien dans les actions du président Isaac Herzog. En raison de la visite de Netanyahou à Berlin, le niveau de sécurité dans la ville a été relevé au niveau 1, le plus élevé pour une visite d'un chef d'État. Depuis mercredi soir, de nombreuses rues de la capitale sont complètement fermées et des véhicules de police sont stationnés partout. Des mesures de sécurité particulièrement importantes ont été déployées dans la zone entourant l'hôtel Waldorf Astoria à l'ouest de la ville, où Netanyahou et son entourage séjournent. Environ 4 000 policiers assureront la visite et des tireurs d'élite ont été placés sur les toits.