Eli Cohen en visite en Pologne et au Royaume-Uni la semaine prochaine

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, partira lundi pour des visites diplomatiques au Royaume-Uni et en Pologne. Il rencontrera son homologue britannique James Cleverly à Londres, où les deux hommes signeront une "feuille de route" pour l'approfondissement des relations entre Israël et le Royaume-Uni au cours des dix prochaines années dans les domaines de la technologie et de la santé.

De plus, le ministre israélien s'entretiendra avec son collègue de la menace iranienne et des moyens d'empêcher le régime terroriste d'avancer dans ses projets d'obtention de l'arme nucléaire. Il dirigera une délégation économique d'entreprises fintech israéliennes afin de promouvoir les relations économiques entre les deux pays.

AP Photo/Andrew Medichini Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly

Du Royaume-Uni, Eli Cohen s'envolera en Pologne où il rencontrera son homologue polonais Zbigniew Rao et signera avec lui un accord qui conduira au retour des délégations de jeunes pour leurs voyages d'études après une année d'interruption. Ceci dans le prolongement des accords conclus lors de la visite conduite par le directeur général du ministère des Affaires étrangères Ronan Levy (Maoz) qui a eu lieu jeudi en coopération avec des fonctionnaires du ministère de l'Éducation et du Shin Bet.

"Nous partons la semaine prochaine pour deux visites importantes : au Royaume-Uni, nous sommes sur le point de signer un document de "feuille de route" qui élargira et approfondira les relations avec l'un des plus grands amis d'Israël dans le monde. Lors d'une visite ultérieure en Pologne, je rencontrerai mon collègue Rao et nous ramènerons officiellement les délégations de jeunes d'Israël en Pologne et dans des lieux où ils pourront apprendre ce qui s'est passé là-bas il y a plus de 80 ans. Nous nous efforcerons de rétablir les relations entre Israël et la Pologne sur des bases complètes et positives", a déclaré le ministre Eli Cohen.