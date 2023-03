Début d'un sommet israélo-palestinien sur la sécurité à Charm el-Cheikh

Les deux parties vont tenter de trouver un terrain d'entente pour maintenir le calme dans la région, alors que le ramadan commence cette semaine

Les discussions du sommet de Charm El Cheikh, en Egypte, réunissant des représentants d'Israël, de l'Autorité palestinienne, des États-Unis, de la Jordanie et de l'Égypte ont commencé dimanche matin, a rapporté la chaîne Sky News en arabe. Cette rencontre est le prolongement du sommet qui s'est tenu le mois dernier à Aqaba, en Jordanie, et dont l'objectif est de trouver un terrain d'entente pour maintenir le calme dans la région, alors que le mois sacré du ramadan, période au cours de laquelle des heurts entre les forces de sécurité israéliennes et des émeutiers palestiniens sont fréquents, commence cette semaine.

Le Hamas a condamné la participation de l'Autorité palestinienne au sommet, et appelé dans un communiqué à la fin de tout type de coordination sécuritaire avec Israël.

À Aqaba, Israéliens et Palestiniens s'étaient engagés à "prévenir toute nouvelle violence", et avaient souligné que "la mise en œuvre sera cruciale". De hauts responsables jordaniens, égyptiens, israéliens, palestiniens et américains avaient alors "réaffirmé la nécessité de s'engager dans la désescalade sur le terrain et de prévenir toute nouvelle violence".

IDF Spokesperson's Unit Image d'illustration : Des soldats israéliens opèrent en Cisjordanie

Cette rencontre, est une première du genre depuis des années entre Palestiniens et Israéliens, avec une participation régionale et internationale pour discuter de la situation en Cisjordanie.

Ces pourparlers surviennent sur fond de craintes d'un déchaînement de violence alors que le conflit israélo-palestinien connaît une nette escalade.