Entretien téléphonique entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou

C'est la première fois que Joe Biden s'adresse directement à Benjamin Netanyahou sur la question de la réforme judiciaire

Le président américain Joe Biden s'est entretenu ce dimanche soir pendant environ trente minutes avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et a évoqué avec lui la réforme judiciaire promue par le gouvernement. Il s'agit de la première conversation entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou en cinq mois et c'est aussi la première fois que le président des Etats-Unis s'entretient directement avec le Premier ministre israélien sur la question de la réforme judiciaire.

De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a informé le président Joe Biden de l'attaque qui a eu lieu à Hawara en Cisjordanie, dans laquelle un citoyen israélien a été blessé. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré au président Biden qu'Israël continuerait à agir partout contre les terroristes. La conversation a également porté sur la menace iranienne et la volonté d'élargir le cercle de la paix. En ce qui concerne la réforme judiciaire, Netanyahou a assuré au président américain qu'Israël est et restera une démocratie forte et dynamique et l'a remercié pour son engagement en faveur de la sécurité de l'Etat hébreu.

Amos Ben Gershom/GPO

Le mois dernier, le président américain a fait référence à la réforme de la justice dans une interview au journal New York Times et a déclaré que l'indépendance du système judiciaire est un élément important de la démocratie en Israël et aux États-Unis et que tout les changements fondamentaux apportés doivent reposer sur un large consensus.

Cette semaine, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a également déclaré que "la réforme juridique en Israël nécessite un consensus". Ceci, dans le contexte du rejet par la coalition du "plan du peuple" proposé par le président israélien Isaac Herzog, et des protestations croissantes à travers le pays contre la réforme.

La veille, les États-Unis avaient pour la première fois exprimé leur soutien au "plan du peuple" présenté par Herzog. "Nous soutenons les efforts du président pour trouver une solution conforme aux valeurs démocratiques partagées d'Israël et des États-Unis, telles que les freins et contrepoids et l'indépendance du système judiciaire", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche pour les affaires de sécurité nationale, John Kirby.