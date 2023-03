Israël renforce sa sécurité en prévision de troubles pendant le ramadan

Le ramadan coïncide cette année avec Pessah (Pâque juive) et la Pâque chrétienne

La police israélienne a déclaré dimanche qu'elle renforçait les mesures de sécurité en prévision des troubles qui devraient coïncider avec le mois sacré musulman du ramadan, qui commencera jeudi et durera jusqu’au 21 avril. Les autorités israéliennes ont indiqué que la multiplication des appels à la haine des groupes terroristes palestiniens du Hamas et du Jihad islamique contribuait à la probabilité d'émeutes et d'attaques dans le mois à venir.

À l’instar des années précédentes, les autorités israéliennes s’attendent à ce que le ramadan soit une période d'affrontements entre la police israélienne et les émeutiers palestiniens, notamment autour du mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem. Le ramadan coïncide cette année avec Pessah (Pâque juive) et la Pâque chrétienne, accroissant les risques de frictions interreligieuses.

AP Photo/Mahmoud Illean Des Juifs visitent le Mont du Temple

Par ailleurs, les Palestiniens ont manifesté dimanche à Hébron et à Gaza contre les pourparlers entre les responsables israéliens et palestiniens en Égypte visant à calmer les violences en Cisjordanie. "Il y a un refus national de tenir le sommet de Charm el-Cheikh et une condamnation de la participation de l'Autorité palestinienne à cette réunion avec l'occupation sioniste", a déclaré un porte-parole du groupe terroriste du Hamas.

Jamal Awad/Flash90 Des émeutiers palestiniens lancent des pierres contre les forces de sécurité israéliennes lors d'affrontements sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem

"Cette réunion encourage l'occupation à intensifier son agression contre le peuple palestinien et à poursuivre ses crimes. Il semble que l'Autorité palestinienne s'obstine à chanter un air différent de celui du peuple. Ce qu'il faut, ce sont des sommets internationaux et régionaux pour soutenir le peuple palestinien contre ce gouvernement raciste, fasciste et sioniste".

Plus tôt dans la journée de dimanche, un terroriste palestinien a tiré sur un Israélien et l'a grièvement blessé dans la ville de Hawara, en Cisjordanie. Le Hamas a salué cette attaque.