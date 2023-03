Le groupe terroriste semble se préparer à une vague de violence pendant le mois de ramadan qui commence cette semaine

Le Hamas en Cisjordanie a affirmé qu'il souhaitait que le groupe limite ses activités terroristes afin d'intensifier la violence en Cisjordanie, selon un enregistrement diffusé dimanche par la chaîne publique Kan. On entend le commandant de la branche militaire du Hamas Saleh al-Arouri déclarer que la "résistance" en Cisjordanie "a besoin de retenue" à Gaza "si nous parlons de stratégie et en termes de bonne gestion de la campagne", faisant allusion à la période du ramadan qui commence cette semaine.

Le mois de ramadan, qui est sacré pour les musulmans, est presque chaque année, émaillé de violences accrues entre Israéliens et Palestiniens, en particulier dans la vieille ville de Jérusalem, où se trouvent des lieux saints. En 2021, les violences à Jérusalem autour du mont du Temple et les expulsions imminentes de familles palestiniennes du quartier Sheikh Jarrah de la capitale ont déclenché une guerre de 11 jours entre Israël et les groupes terroristes de la bande de Gaza.

Dans l'enregistrement, Saleh al-Arouri souligne que le Hamas a intérêt à ce que les tensions restent vives en Cisjordanie, tandis que "Gaza devrait se gouverner elle-même" et attendre le moment opportun. Il a ajouté que les appels à l'escalade du conflit depuis Gaza sont bien intentionnés, mais "exagérés", et que le groupe devait agir de manière stratégique.

"Pour que l'ennemi ne soit pas en paix lorsque la résistance en Cisjordanie s'intensifie, il se peut que la situation arrive à un point où Gaza ne pourra plus rester silencieuse face à l'ennemi. Si la résistance en Cisjordanie s'intensifie et atteint un certain niveau, la violence s'étendra probablement à toute la Palestine et à l'extérieur", a-t-il ajouté.

Zain Jaafar / AFP Des Palestiniens courent lors d'affrontements entre des terroristes et les forces israéliennes à Jénine, en Cisjordanie, le 26 janvier 2023.

"L'avenir de la résistance en Cisjordanie conduira probablement à d'importantes violences dans la région avec l'ennemi sioniste et, si Dieu le veut, cela créera, pour la première fois, une occasion de porter un grand coup stratégique", a déclaré al-Arouri.

Dimanche, deux Israéliens ont été blessés par balles, dont un grièvement, à Hawara, localité palestinienne du nord de la Cisjordanie. L'armée a indiqué avoir capturé le terroriste, auteur de la fusillade, après que "des soldats (...) et l'un des deux civils blessés (eurent) répliqué à balles réelles contre (lui) et l'(eurent) blessé". Cette attaque est survenu le jour même de pourparlers israélo-palestiniens, en présence de médiateurs égyptiens, jordaniens et américains, dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh.