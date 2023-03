La police de Dubaï et Rafael collaboreront dans le domaine de la lutte contre les aéronefs sans pilote

La police de Dubaï va collaborer avec la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems Ltd., spécialisée dans les systèmes de défense, dans le but de renforcer sa sécurité face aux menaces de drones. Les deux parties ont convenu de s'engager dans un programme d'utilisation du "Drone Dome" qui verra les équipes de Rafael et le centre des systèmes aériens sans pilote de la police de Dubaï collaborer dans le domaine de la lutte contre les aéronefs sans pilote.

Caroline Haïat/i24NEWS Dubaï

"À la police de Dubaï, nous reconnaissons l'importance de rester à l'avant-garde des menaces émergentes et d'utiliser des technologies de pointe pour améliorer la sécurité. Notre collaboration avec Rafael Advanced Defense Systems Ltd. témoigne de notre engagement à relever les défis régionaux liés aux menaces de drones", a déclaré le major général Mohammed Nasser Al Razzoqi, directeur du département général des opérations de la police de Dubaï.

"Nous sommes fiers d'être aux côtés de la police de Dubaï et nous nous engageons à soutenir les efforts contre les menaces régionales d’engins sans pilote", a quant à lui indiqué le général de réserve israélien Shachar Shohat, vice-président de la stratégie et du développement commercial de la division Défense aérienne et antimissile de RAFAEL.