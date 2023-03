"Ne comptez pas sur un week-end calme" : la manifestation qui attend Netanyahou à Londres

Des affiches de protestation ont déjà été collées à Londres

La communauté juive de Londres se prépare déjà à la visite du Premier ministre Netanyahou jeudi après-midi dans la capitale du Royaume-Uni - et des militants protestataires ont adressé des messages contre la réforme judiciaire autour de la ville : "Bibi, ne compte pas sur un week-end calme."

Benjamin Netanyahou rencontrera le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour la première fois à Londres après ses récentes visites à Paris, Rome et Berlin. De hauts responsables de la communauté juive ont déclaré : "Nous avons clairement indiqué que si nous rencontrions Netanyahou, nous exprimerions publiquement notre opposition à la réforme judiciaire ".

Actuellement, il n'y a pas d'événement prévu pour le Premier ministre avec des membres de la communauté juive, contrairement aux visites passées. Concernant la possibilité d'un tel événement, le bureau du Premier ministre a déclaré: "Le calendrier est rempli de réunions politiques."

Noam Revkin Fenton/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Des manifestations ont récemment eu lieu à Londres contre sa visite et une grande manifestation d'Israéliens et de Juifs vivant en Grande-Bretagne est également attendue ce vendredi. On ignore si Netanyahou s'entretiendra avec Sunak de la réforme judiciaire comme il en a parlé au chancelier Scholz lors de leur entretien à Berlin.

Lors de la visite du Premier ministre à Rome une semaine auparavant, il a également été critiqué - avant et pendant la visite. Lors d'un événement à la synagogue avec des membres de la communauté juive, a eu lieu l'attentat rue Dizengoff à Tel-Aviv pendant l'allocution de la présidente des communautés juives de Rome, Noemi Di Segni, qui a exprimé son inquiétude concernant "le fossé que les réformes créent en Israël".