Le président israélien Isaac Herzog souhaite un bon ramadan aux dirigeants musulmans à travers le monde

Le mois sacré du ramadan commencera officiellement jeudi, à la suite de la décision de la Cour suprême d'Arabie saoudite mardi

Le président israélien Isaac Herzog s'est entretenu avec plusieurs dirigeants Arabes et musulmans, pour leur souhaiter un joyeux ramadan, a indiqué son bureau mardi. "Le président Isaac Herzog s'est entretenu au téléphone ces derniers jours avec Sa Majesté le roi Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahreïn, Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie, le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohammed bin Zayed, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, et le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas (Abou Mazen) et leur a présenté ses vœux à l'occasion du début du mois du ramadan", a annoncé le bureau du président.

Par ailleurs, Israël a annoncé dans la journée de lundi, l'assouplissement des restrictions de sécurité imposées à la population palestinienne de Cisjordanie pendant le ramadan.

Royal Court of Saudi Arabia Palestinian Authority President Mahmoud Abbas attends the Gulf Cooperation Council Summit in Riyadh, Saudi Arabia, on December 9, 2022.

Le mois sacré pour les musulmans pratiquants du monde entier commencera officiellement jeudi, à la suite de la décision de la Cour suprême d'Arabie saoudite mardi. Il commence généralement le premier jour du neuvième mois du calendrier musulman, qui est déterminé par l'observation du croissant de lune.

Amos Ben Gershom/GPO Le président d'Israël Isaac Herzog et le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa

L'Arabie saoudite, qui abrite les lieux saints de l'islam de La Mecque et Médine, décide habituellement de la date de début du jeûne. D'autres pays majoritairement sunnites, comme l'Égypte et le Qatar, ont déclaré qu'ils commenceraient également à observer le ramadan jeudi. Les mêmes règles s'appliqueront aux territoires palestiniens.

Entre-temps, la Jordanie, le Maroc et l'Algérie ont annoncé qu'ils prendraient une décision mercredi et qu'ils pourraient décider de débuter le ramadan vendredi.