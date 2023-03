Cisjordanie : Tsahal cartographie la maison du terroriste qui a tué les frères Yaniv en vue de sa démolition

Au total, 26 personnes soupçonnées d’activités terroristes ont été appréhendées dans toute la Cisjordanie

Les soldats de Tsahal, ainsi que des agents du service de sécurité intérieure du Shin Bet et de la police des frontières ont mené dans la nuit de mardi à mercredi, des opérations antiterroristes dans plusieurs localités de Cisjordanie. Ils ont notamment cartographié la maison du terroriste à Naplouse de l’auteur de l’attentat à l’arme à feu qui avait tué les frères Hillel et Yigal Yaniv le 26 février dernier à Hawara, en vue de sa démolition.

IDF Spokesperson Soldats israéliens en opération antiterroriste en Cisjordanie

Au cours de l'opération, les forces israéliennes ont essuyé des tirs et reçu des cocktails Molotov auxquels ils ont dû riposter. Il en a été de même dans le village d’Ein Um, où les soldats ont employé des moyens de dispersion des émeutes.

IDF Spokesperson Les forces israéliennes cartographie la maison du terroriste de Hawara en vue de sa démolition

Par ailleurs, quatre hommes recherchés ont été arrêtés dans le village de Yaabed et deux autres à Qalqilya et Nealin. Deux suspects supplémentaires ont été appréhendés dans le village de Khirbat Abu Falah et sept autres dans plusieurs villages de la brigade Etzion. Trois personnes suspectées d’activités terroristes ont également été arrêtées et une arme de poing saisie dans la zone de la Brigade Yehuda.

IDF Spokesperson Soldats israéliens en opération antiterroriste en Cisjordanie

De plus, quatre Palestiniens recherchés ont été arrêtés dans le camp de réfugiés d'Aqbat Jaber, près de Jéricho où plusieurs armes et munitions ont été confisquées.

Au total, 26 personnes soupçonnées d’activités terroristes ont été appréhendées dans toute la Cisjordanie. Aucune victime n’est à déplorer parmi les forces israéliennes.