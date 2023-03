Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont annoncé la fin de la crise qui envenimait les relations depuis plusieurs mois

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue polonais Zbigniew Rao ont annoncé mercredi le retour de l'ambassadeur polonais en Israël et la fin de la crise politique entre les deux pays. Le chef de la diplomatie israélienne s'est par ailleurs félicité de la décision d'autoriser à nouveau les délégations de jeunes Israéliens en Pologne, après une interruption de près de deux ans, qui permettra de "renforcer les relations entre les deux pays".

https://twitter.com/i/web/status/1638554306403082245

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est réjoui de la décision du gouvernement polonais, estimant qu'elle marque "une étape positive dans (les) relations diplomatiques". "Je suis sûr qu'elle conduira à une coopération encore plus étroite entre nos deux pays. Je me réjouis de la poursuite du dialogue et du renforcement de nos relations", a-t-il ajouté.

De son côté, Eli Cohen a estimé qu'Israël "ouvre une nouvelle page dans ses relations avec la Pologne". "Le retour de l'ambassadeur polonais en Israël et le retour des délégations de jeunes en Pologne sont des étapes importantes pour le renforcement des relations entre les deux pays. La Pologne est un facteur très important dans l'Europe d'aujourd'hui et, avec elle, nous continuerons à faire avancer des questions d'importance politique, telles que les moyens les plus efficaces pour faire face à la menace iranienne, dont les métastases terroristes sont déjà évidentes en Europe".

Eli Cohen effectue aujourd'hui une visite diplomatique en Pologne, au cours de laquelle il doit rencontrer les dirigeants de la communauté juive du pays et visiter le musée de l'Holocauste à Varsovie.