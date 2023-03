"Le Hezbollah répondra si Israël déclenche une guerre à cause de l'opération de Megiddo" (Nasrallah)

"L'ennemi doit chercher d'où vient la personne qui a mené l'opération à Megiddo, et nous ne souhaitons pas commenter ce qui s'est passé"

Le chef du groupe terroriste libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti Israël que la milice chiite est prête à affronter les troupes israéliennes si Tsahal déclenche une guerre en réponse à l'attentat perpétré par un terroriste venu du Liban au carrefour de Megiddo la semaine dernière.

"L'ennemi doit chercher d'où vient la personne qui a mené l'opération à Megiddo, et nous ne souhaitons pas commenter ce qui s'est passé. Notre silence fait partie de la conduite de la bataille, et il fait également partie de notre campagne politique. Si Israël commence une guerre contre le Liban pour ce qui s'est passé, cela pourrait conduire à une bataille dans toute la région, et nous répondrons à toute attaque contre nous", a affirmé Nasrallah dans un communiqué.

La semaine dernière, l'armée israélienne avait annoncé avoir abattu dans le nord d'Israël un terroriste portant une ceinture explosive, et évoqué une possible implication du Hezbollah. Le terroriste était soupçonné de s'être infiltré en Israël à partir du Liban, par le biais d'une échelle.

Le terroriste a été abattu à un des barrages établis par les forces de l’ordre dans le nord d'Israël après l’explosion d’un engin dans le secteur, au carrefour de Megiddo (à environ 35 km au sud-est de Haïfa). L'armée israélienne le soupçonne d'être également responsable de cette détonation, qui a blessé grièvement un civil israélien. "Il aurait pu utiliser la ceinture explosive dans le premier attentat mais a décidé de ne pas le faire", a déclaré l'armée lors d'un point presse. "Nous supposons qu'il allait commettre un autre attentat terroriste mais nous ne savons pas comment (...) Peut-être voulait-il perpétrer une autre attaque terroriste puis se suicider".

D'après l'armée, l'homme à la ceinture d'explosifs avait demandé à un conducteur de le prendre à bord de sa voiture pour le mener vers le nord du territoire, avant d'être tué au barrage.