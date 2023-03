Un espion syrien capturé par Israël révèle les méthodes du Hezbollah

Ghaith Abdullah était chargé de surveiller les manœuvres de l'armée israélienne à la frontière

Un ressortissant syrien arrêté par les forces de sécurité israéliennes et accusé d'espionnage pour le Hezbollah a révélé lors de son interrogatoire les méthodes d'espionnage du groupe terroriste à la frontière nord d'Israël, a appris le site d'information Ynet mercredi. Ghaith Abdullah, 24 ans, a été arrêté en janvier dernier après avoir pénétré sur le territoire israélien. Il est accusé d'appartenance à un groupe terroriste, d'espionnage et d'avoir fourni une assistance et des ressources à des organisations terroristes étrangères.

Au cours de son interrogatoire, Ghaith Abdullah a également révélé les avantages et le salaire qui lui ont été offerts en échange de ses services. Selon l'acte d'accusation, Abdullah, qui réside sur le versant syrien du plateau du Golan, a été recruté par un agent du Hezbollah à la fin de 2019 afin de surveiller les manœuvres de Tsahal le long de la frontière syrienne, recueillir des informations classifiées et les transmettre à des agents du Hezbollah.

Environ un mois plus tard, il a reçu un appareil photo et a commencé à photographier et à filmer les forces israéliennes. Lors de chaque rencontre avec son supérieur Abu Ali, Abdullah a remis la carte mémoire pleine, et l'opérateur lui a donné une nouvelle carte mémoire vide afin qu'il puisse continuer à documenter les manœuvres de Tsahal.

Huit mois plus tard, le suspect a appris que l'homme avec lequel il était en relation était un agent du Hezbollah, mais il a continué à espionner l'armée israélienne.

Jalaa MAREY / AFP Des membres de l'ONU surveillent la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan

"Pour la première fois, nous avons enquêté sur un homme du Hezbollah qui a espionné Tsahal pendant plusieurs années et qui a révélé les méthodes du Hezbollah dans le Golan", a déclaré le sergent-chef Khaled Zein al-Din. "J'ai interrogé le suspect à six reprises. C'est un musulman célibataire qui vit dans le village d'Al-Asbah, près de Quneitra, qui s'est fiancé et qui avait l'intention de se marier".

"Son beau-frère était un agent très haut placé du Hezbollah, il lui a proposé de travailler avec lui et l'a mis en contact avec son supérieur. Ils lui ont offert une rémunération mensuelle et un laissez-passer pour accéder librement à tous les points de contrôle du Hezbollah", a-t-il ajouté.