Un ministre israélien rencontre son homologue marocain pour la première fois depuis l'établissement du gouvernement Netanyahou

Vendredi, Ofir Akunis devrait rencontrer le ministre du Climat des Émirats arabes unis

Pour la première fois depuis la mise en place du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, un ministre israélien a rencontré son homologue marocain. Le ministre israélien de l'Innovation, de la Science et de la Technologie, Ofir Akunis, a rencontré jeudi le ministre marocain de l'Eau, Nizar Bracha, dans le cadre d'une série de réunions organisées par Akunis lors de la conférence des Nations unies sur l'eau qui s'est tenue à New York.

Les deux hommes ont notamment discuté de l'approfondissement de la coopération entre les deux pays. "Il s'agit de la première réunion entre les ministres des deux gouvernements depuis la mise en place du gouvernement", a déclaré un communiqué officiel.

JACK GUEZ / AFP Les drapeaux israélien et marocain entremêlés

Auparavant, Ofir Akunis avait rencontré Geraldine Richmond, la sous-secrétaire américaine à la science et à l'innovation. Vendredi, il devrait rencontrer le ministre du Climat des Émirats arabes unis.

Ces rencontres interviennent dans un contexte de tensions entre Jérusalem et les États arabes, après que le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré lors de son voyage en France qu'"il n'y a pas de peuple palestinien". Les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils "rejetaient la rhétorique d'incitation et toutes les pratiques qui contredisent les valeurs et les principes moraux et humains". La Jordanie a également condamné ces propos et son parlement a voté en faveur de l'expulsion de l'ambassadeur israélien.