Dans le cadre de sa visite dans l'État d'Israël, la princesse de Thaïlande Chulabhorn Mahidol, a manifesté un grand intérêt pour les développements technologiques et les traitements novateurs et avancés dans le domaine du cancer mis en place à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem. Au cours de cette visite, qui est devenue un événement de grande envergure et a suscité un grand intérêt international, la princesse était accompagnée d’éminentes personnalités de l’hôpital.

Courtesy Hadassah Ein Kerem Hospital La princesse de Thaïlande Chulabhorn Mahidol en visite à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem

La princesse, titulaire d'un doctorat en biochimie, est très attachée aux progrès scientifiques et à leur avancement dans son pays. Compte tenu de son intérêt pour le domaine de l'oncologie, des experts de renommée mondiale du centre médical Hadassah lui ont donné un aperçu approfondi des thérapies de pointe et de la recherche avancée sur le cancer.

À sa demande, Chulabhorn Mahidol a pu visiter les salles d'opération de l'hôpital situées quatre étages sous terre, afin qu'elles puissent continuer à fonctionner en cas d'urgence. Une présentation des technologies chirurgicales de pointe a eu lieu, notamment les systèmes de navigation sophistiqués et la robotique utilisés par les équipes dans les salles d'opération.

"Cette visite unique à Hadassah souligne le fait que notre centre médical est de renommée mondiale. Le choix de la princesse d'approfondir sa relation avec Hadassah reflète le symbole d'excellence gravé sur sa bannière, en particulier dans le domaine de la cancérologie, où nous occupons une place de choix à l’international", a déclaré le directeur de l’hôpital Yoram Weiss.

Comme il est d'usage dans ce genre de visites officielles officielles, la princesse a remis à Yoram Weiss un cadeau au nom de son pays et a reçu en retour des livres décrivant l'histoire et le développement de l’hôpital Hadassah au cours des 110 dernières années.