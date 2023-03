GB : les déclarations conjointes de Netanyahou et Rishi Sunak annulées

Des centaines d'Israéliens qui vivent à Londres ont protesté contre la réforme judiciaire

Les déclarations conjointes du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son homologue britannique Rishi Sunak, qui devaient avoir lieu ce vendredi à l'issue de leur rencontre ont été annulées, selon des sources, en raison d'une demande britannique. À l'exception de l'entretien entre Netanyahou et Sunak, aucun détail n'a été donné sur d'autres rencontres dans le cadre de la visite.

Dans le contexte de la réforme judiciaire, de nombreuses parties de la communauté internationale ont refusé de rencontrer des ministres et des hauts responsables gouvernementaux israéliens lorsqu'ils ont visité des pays européens.

PRU / AFP Le Premier ministre britannique Rishi Sunak

La rencontre de Benjamin Netanyahou avec le Premier ministre Rishi Sunak, similaire à ses entretiens en Allemagne, en France et en Italie, traitera de la lutte contre le programme nucléaire iranien et de la tentative du Premier ministre israélien de former un front international unifié contre l'Iran. Mais il est possible que la question de la réforme judiciaire soit également abordée comme lors des entretiens avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.

À son arrivée à Londres, Netanyahou a été reçu sous les cris de centaines de manifestants qui se tenaient avec des drapeaux israéliens près des différents points prévus dans le cadre de sa visite. Les manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "dictateur en devenir" ou encore "la dictature a commencé".