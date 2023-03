Les pays du Golfe demandent à Washington de condamner les propos de Smotrich sur les Palestiniens

Le CCG a demandé aux Etats-Unis "d'assumer ses responsabilités en répondant à toutes les mesures et déclarations qui visent le peuple palestinien"

Le Conseil de coopération du Golfe a annoncé dimanche avoir demandé au secrétaire d'État américain Antony Blinken de condamner les propos controversés du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui a nié l'existence d'un peuple palestinien.

Dans un courrier, le CCG demande à Washington "d'assumer ses responsabilités en répondant à toutes les mesures et déclarations qui visent le peuple palestinien". La lettre des ministres des Affaires étrangères des six pays membres du CCG appelle également les États-Unis à "jouer leur rôle dans la recherche d'une solution juste, globale et durable" au conflit israélo-palestinien.

Bezalel Smotrich avait déclaré au début du mois que les Palestiniens n'existaient pas en tant que peuple, suscitant une vague d'indignation des pays arabes. De son côté, le département d'État américain a déclaré que les propos du ministre israélien étaient "non seulement inexacts, mais aussi profondément préoccupants et dangereux".

Les ministres du CCG ont également dénoncé d'autres propos de Smotrich, qui avait notamment appelé à "anéantir" la ville palestinienne de Huwara, en Cisjordanie, après que deux Israéliens y eurent été abattus par un terroriste du Hamas en février, remarques sur lesquelles il est revenu par la suite.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich

Le CCG, dont les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Riyad la semaine dernière, comprend les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham de 2020 élaborés par les États-Unis, ainsi que l'Arabie saoudite, qui ne l'a pas fait.