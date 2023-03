Israël : "les soldats doivent aujourd'hui assurer la sécurité du pays et maintenir l'unité de Tsahal" (Halevi)

Le chef de l'armée a discuté avec de jeunes recrues, insistant sur l'importance de leur rôle

Le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi a rencontré de nouveaux soldats dimanche dans le principal centre d'incorporation de l'armée. Il a souligné qu'ils s'enrôlaient dans "une période difficile" en raison des menaces sécuritaires et des divisions au sein de l'armée concernant le plan de réforme judiciaire du gouvernement.

"Au cours de cette période, le service dans l'armée israélienne prend tout son sens. L'armée du peuple prend un sens différent ces jours-ci, et chacun d'entre vous s'engage aujourd'hui dans Tsahal avec une double mission. D'une part, maintenir la sécurité du pays, et d'autre part, et ce n'est pas moins important, maintenir l'uniformité, la cohésion et l'unité de Tsahal", a déclaré M. Halevi aux conscrits. "Notre force vient lorsque nous sommes ensemble. C'est la seule façon pour notre pays de prospérer", a-t-il ajouté.

Le chef d'état-major a souligné les menaces que représentent l'Iran, le Hezbollah, la Syrie et le terrorisme palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Océane Shapiro/i24NEWS Des réservistes de l'armée de l'air israélienne manifestent contre les réformes judiciaires du gouvernement israélien, Kaplan, Tel Aviv, Israël.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux réservistes ont annoncé qu'ils refuseraient de répondre aux appels de l'armée en signe de protestation contre le projet de réforme judiciaire promu par le gouvernement. Alarmé par l'ampleur du mouvement, le ministre de la Défense a appelé samedi à l'arrêt du processus législatif, estimant que les divisions grandissantes au sein de l'armée représentaient une menace pour Israël.