Israël et les EAU finalisent un accord de libre-échange

Selon la diplomatie israélienne, cet accord permettra de réduire le coût de la vie et de créer de nouveaux emplois en Israël

L'accord de libre-échange entre Israël et les Émirats est entré en vigueur dimanche. L'accord douanier a été signé en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël, Muhammad Mahmoud Al-Haja. Cet accord est la dernière étape qui verra les tarifs baisser sur environ 96 % des produits échangés entre les deux pays, qui réduira le coût de la vie et créera de nouveaux emplois en Israël, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Benjamin Netanyahou a indiqué que l'accord de paix "historique" signé avec les Émirats arabes unis "continue de porter ses fruits au profit des citoyens des deux pays". "L'accord douanier signé aujourd'hui conduira à la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre Israël et les Émirats arabes unis, ce qui réduira les tarifs douaniers, réduira le coût de la vie et stimulera les affaires entre Israël et les Émirats arabes unis. Je suis sûr que nous continuerons à élargir le cercle de paix d'Israël avec d'autres pays de notre région", a-t-il affirmé.

De son côté, Eli Cohen a estimé que l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange est "une nouvelle importante pour l'économie israélienne, pour le renforcement des relations avec les Émirats arabes unis et une preuve supplémentaire de l'importance des accords d'Abraham", soulignant que son administration œuvrait pour étendre les accords à d'autres pays.

SAUL LOEB / AFP La signature des accords d'Abraham par lesquels les pays de Bahreïn et des Émirats arabes unis reconnaissent Israël, sur la pelouse de la Maison-Blanche à Washington, le 15 septembre 2020.

En 2022, le commerce bilatéral entre Israël et les Emirats Arabes Unis a atteint plus de 2,5 milliards de dollars (hors logiciels et services), faisant ainsi des Emirats Arabes Unis le 16ème partenaire commercial au monde pour Israël.

Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, le ministère des Affaires étrangères s'attend à ce que les volumes d'échanges entre les pays augmentent de manière significative.