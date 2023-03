Selon le responsable, aussi bien Tsahal que le Shin Bet et le Mossad s'inquiètent de l'influence néfaste dans leurs rangs du débat sur la réforme

Un haut responsable de la sécurité israélienne a lancé un avertissement concernant l'influence "dangereuse" de la réforme judiciaire et de la protestation contre son adoption sur la sécurité du pays. Lors d'une conversation avec des journalistes, dimanche, le responsable a estimé que la hausse du nombre de réservistes dans les unités d'élite qui annoncent la suspension de leur service volontaire fait craindre un changement de perception de Tsahal par les ennemis d'Israël.

"Nos ennemis considèrent qu'Israël est faible et limité dans ses représailles, en particulier à la lumière de l'affaiblissement du soutien international", a déclaré le fonctionnaire à la presse, sous couvert d'anonymat. "La situation interne est devenue un élément central, tous les acteurs soulignent le fait qu'Israël traverse une crise grave qui, selon eux, pourrait conduire à l'effondrement d'Israël. Ils reconnaissent qu'il s'agit d'une opportunité. Notre force de dissuasion est mise à mal et des attaques sont planifiées, sur la base de leur hypothèse selon laquelle Israël est paralysé", a-t-il expliqué.

Si le fonctionnaire estime que Tsahal reste "pleinement compétente", malgré les centaines d'officiers réservistes qui menacent de boycotter leur service volontaire à cause de la réforme, il fait valoir que "la poursuite du processus législatif sans accord nuira à la compétence" de l'armée.

"Cela affecte également l'armée permanente. Nous pouvons déjà voir une fissure", a-t-il ajouté, soulignant que Tsahal s'attend à ce que des soldats conscrits refusent de devenir officiers.

"Il y a déjà des dégâts et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'arrêter. Une unité a besoin de cohésion et tout cela va à l'encontre de l'esprit de Tsahal. Quiconque pense que le débat sur la législation peut être mené sans prendre l'armée en considération est resté coincé 40 ans en arrière. Nous devons modifier la législation et tenir compte de ces informations", a-t-il martelé.