Réforme judiciaire : le chef d'état-major de Tsahal en appelle à la responsabilité des soldats

"Les protestations n'ont pas leur place dans l'armée israélienne car nos ennemis interprètent cela comme une faiblesse"

A la lumière de la crise politique et sociale sans précédent qui embrase Israël autour de la réforme judiciaire et du limogeage du ministre de la Défense, le chef d'état-major de Tsahal a adressé ce lundi une lettre aux forces armées, les appelant "à la responsabilité". Cette initiative s'inscrit dans le contexte d'une fragilisation de l'armée, alors que de plus en plus de soldats refusent d'effectuer leur période de réserve pour protester contre le plan de réforme du gouvernement.

"La société israélienne vit des jours complexes et il est impossible pour Tsahal de ne pas se préoccuper de ce qui se passe. L'heure que nous vivons est différente de toutes celles que nous avons connues auparavant. Nous n'avons pas connu de tels jours où les menaces venant de l'extérieur sont accompagnées d'une tempête à domicile", a écrit Herzi Halevi.

"Je me tourne vers vous en cette période d'épreuve : nous devons faire preuve de responsabilité, de résilience et de cohésion. Notre mission est de protéger la maison contre les menaces croissantes de l'extérieur. Nos ennemis doivent savoir que nous sommes tous mobilisés, sur le qui-vive et que personne ne manque à l'appel", a-t-il ajouté.

Le chef d'état-major a ensuite réitéré qu'il n'y avait pas de place au sein de l'armée pour les protestations contre la réforme judiciaire, et que les soldats se devaient de rester concentrés sur leur mission de défense du pays sans autre considération.

"J'ai la responsabilité de veiller à ce que chaque tâche qui vous est confiée soit une tâche de protection de l'État de Israël et ses citoyens, et qu'elle corresponde aux valeurs de Tsahal. Et chacun de vous a la responsabilité de remplir sa part dans cette mission globale en sachant que personne ne peut le remplacer. Le lieu des expressions de protestation est l'espace public. Elles n'ont pas leur place dans l'armée israélienne, car nos ennemis interprètent cela comme une faiblesse et une opportunité pour nous attaquer. Chacun de vous a la responsabilité personnelle de se rapporter à la tâche et de l'exécuter sans aucune considération étrangère", a-t-il conclu.