Cisjordanie : une bombe lancée contre des soldats de Tsahal, pas de blessés

Les soldats ont riposté en tirant sur le véhicule qui a été touché plusieurs fois. Aucun d'entre eux n'a été blessé

Selon l'armée israélienne, un véhicule a lancé un engin explosif sur des soldats israéliens près de l'avant-poste de Salem, à l'est de Naplouse, tôt mercredi. Les soldats ont riposté en tirant sur le véhicule qui a été touché plusieurs fois. Aucun d'entre eux n'a été blessé par le jet de la bombe. Quelques heures plus tard, les médias palestiniens ont signalé la présence de troupes israéliennes à Naplouse et à Jénine, et des échanges de tirs ont été signalés.

Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte en raison d'une vague continue d'attaques terroristes et du mois sacré du ramadan, qui voit historiquement une augmentation des attaques contre les Israéliens. La région de Naplouse, en particulier la ville palestinienne de Hawara, est devenue un foyer de tensions, avec trois attaques meurtrières contre des Israéliens au cours du seul mois dernier.

https://twitter.com/i/web/status/1640908053879955461 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Par ailleurs, le gouvernement israélien a révoqué une partie de la loi de 2005 sur le désengagement, en vertu de laquelle l'État juif s’était retiré de la bande de Gaza et de quatre implantations de Cisjordanie. Cette mesure, prise il y a un peu plus d'une semaine, permet aux citoyens israéliens de se rendre dans les implantations évacuées de Cisjordanie, suscitant une condamnation internationale et un risque d’accroissement des tensions entre Israéliens et Palestiniens dans la région.