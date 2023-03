L'alliance israélo-américaine est "inébranlable" affirme Benjamin Netanyahou

"Israël et les États-Unis ont parfois eu des différends, mais je tiens à vous assurer que notre alliance est inébranlable. Rien ne peut changer cela"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré mercredi au Sommet virtuel pour la démocratie, organisé par les États-Unis, que l'alliance entre Jérusalem et Washington était "inébranlable". Ce sommet intervient peu de temps après que le président américain Joe Biden a une nouvelle fois exprimé ses inquiétudes concernant la crise de la réforme judiciaire en Israël et déclaré qu'il était peu probable que Benjamin Netanyahou soit invité à la Maison Blanche dans un avenir proche.

"Israël et les États-Unis ont parfois eu des différends, mais je tiens à vous assurer que l'alliance entre la plus grande démocratie du monde et la démocratie forte, fière et indépendante qu'est Israël au cœur du Moyen-Orient, est inébranlable. Rien ne peut changer cela", a affirmé le Premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahou a ajouté qu'il pensait qu'il était possible de parvenir à un large consensus national sur sa réforme judiciaire qui fâche les Etats-Unis. Lundi, le Premier ministre a annoncé le gel de la réforme jusqu’à l’été, après près de trois mois de manifestations de masse dans tout Israël et les appels répétés des partenaires internationaux, y compris les États-Unis, à parvenir à un compromis.

Benjamin Netanyahou a pour autant rejeté toute influence américaine dans sa décision de geler la réforme: "Israël ne prendra pas de décisions sur la base de pressions extérieures, y compris de la part de nos meilleurs amis", a-t-il dit mardi, en réponse aux commentaires de Joe Biden au sujet de la réforme de la justice.