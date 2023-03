Frappe aérienne israélienne présumée sur Damas, deux soldats syriens blessés

Selon l'agence de presse syrienne d'État, la frappe israélienne a été menée depuis le plateau du Golan

Une frappe aérienne attribuée à Israël a visé Damas, la capitale syrienne tôt jeudi matin. L'attaque, qui visait plusieurs positions de l'armée syrienne dans le quartier d'Al-Midan à Damas, a blessé deux soldats syriens et causé "quelques dégâts matériels", a rapporté l'agence de presse syrienne d'État SANA, citant une source militaire. Selon le Réseau syrien pour les droits de l'homme, la frappe aérienne israélienne a fait plusieurs victimes.

Les systèmes de défense aérienne syriens se sont déclenchés et ont abattu plusieurs missiles. Selon SANA, ces derniers ont été tirés depuis des avions israéliens, qui ont mené la frappe depuis le plateau du Golan. Des sources régionales ont déclaré avoir entendu de fortes explosions dans la région.

De nombreuses attaques systématiquement imputées à Israël par des médias locaux et régionaux ont eu lieu en Syrie ces derniers mois. Mercredi dernier, une frappe a visé l'aéroport d'Alep, via lequel l'Iran exporte des armes à ses alliés, selon les renseignements israéliens. Il s'agit de la quatrième attaque attribuée à Israël au cours des six derniers mois contre l'aéroport.

Deux combattants pro-iraniens ont été tués lors d'une autre frappe le 12 mars. Un rapport de renseignement de la société ImageSat International (ISI), spécialisée dans les solutions satellitaires et de renseignement, a pu déterminer que cette frappe visait des tunnels qui contenaient des moyens de production de missiles.