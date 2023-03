Les deux individus font partie d'un groupe qui avait attaqué une famille palestinienne à Huwara au début du mois

Un tribunal israélien a inculpé jeudi deux habitants d'implantations juives d'avoir "commis un acte de terrorisme", après l'attaque de Palestiniens dans le village de Huwara, en Cisjordanie, à l'aide d'une hache et de pierres, ce mois-ci, ont indiqué des responsables. Selon l'agence de sécurité intérieure du Shin Bet, Hanoch Rabin, résident de l'avant-poste illégal de Givat Ronen, et Raz Giron, de la localité d'Yitzhar, ont été arrêtés par la police le 13 mars pour une attaque survenue une semaine plus tôt.

Un groupe de Juifs extrémistes avait attaqué une famille palestinienne qui se trouvait dans une voiture à Huwara, où, huit jours plus tôt, deux résidents d'implantations juives avaient été assassinés dans une fusillade terroriste. L'attaque du 26 février avait déclenché un déchaînement de violence de dizaines d'habitants d'implantations qui ont incendié des maisons et des voitures à Huwara.

Selon l'acte d'accusation déposé auprès du tribunal, les deux jeunes Israéliens faisaient partie d'un groupe de huit à dix hommes qui, le 6 mars, pendant la fête juive de Pourim, se sont rendus sur le parking d'un supermarché à Huwara. En voyant les extrémistes sortir de deux véhicules armés d'une hache, d'un marteau, de pierres et de gaz poivré, les clients se sont précipités dans le supermarché et ont fermé ses volets métalliques pour se défendre.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Forces de sécurité israéliennes près du point de contrôle de Huwara en Cisjordanie.

Un couple palestinien et sa petite fille sont restés dans leur voiture pendant que l'un des hommes jetait des pierres sur le véhicule et que l'autre utilisait une hache pour briser les vitres et attaquer le père. La famille a finalement réussi à s'enfuir en voiture alors que les agresseurs leur lançaient des pierres, blessant le père à la tête. Les deux hommes ont été inculpés d'"acte terroriste grave" et de dommages "à motivation raciale", qui, selon les procureurs, avaient "un motif idéologique ou nationaliste".

Selon le service de sécurité intérieure israélien Shin Bet, les accusés, arrêtés le 13 mars, appartiennent à "un groupe violent qui agit pour nuire aux Palestiniens et saper l'action des forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme palestinien". De tels crimes nationalistes constituent "un danger" pour la sécurité d'Israël, provoquent des troubles et nuisent à "la routine des résidents de Cisjordanie", a déclaré le Shin Bet dans un communiqué.