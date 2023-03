Tsahal achève des exercices navals et aériens conjoints avec la Grèce, la France, Chypre, l'Italie et les États-Unis

L'exercice, baptisé "Noble Dina", s'est déroulé en mer Méditerranée, entre la côte israélienne et la Crète

La marine et l'armée de l'air israéliennes ont terminé un exercice annuel conjoint de deux semaines avec la Grèce, la France, Chypre, l'Italie et les États-Unis. L'exercice, baptisé "Noble Dina", s'est déroulé en mer Méditerranée, entre la côte israélienne et la Crète. "Les forces ont effectué une série d'exercices différents, notamment des combats sous-marins complexes, des combats navals conjoints, des menaces aériennes et maritimes, des exercices de recherche et de sauvetage, la gestion d'un incident impliquant un grand nombre de victimes, un ravitaillement conjoint, et plus encore", a déclaré l'armée dans un communiqué.

L'exercice vise également à accroître l'interopérabilité et à renforcer la capacité de dissuasion des forces. La délégation israélienne comprenait un sous-marin de classe Dolphin, deux navires lance-missiles de classe Sa'ar 4.5, une corvette de classe Sa'ar 5 et, pour la première fois dans un exercice international, une corvette de classe Sa'ar 6. Des avions de chasse et des hélicoptères de l'armée de l'air israélienne ont également participé à l'exercice, a précisé Tsahal.

Cet exercice est un autre signe de la coopération militaire croissante entre les nations participantes. La Grèce et Israël ont notamment renforcé leur coopération ces derniers mois. En juillet dernier, les forces aériennes grecques et israéliennes avaient déjà mené un exercice conjoint.